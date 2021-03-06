مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن للإغاثة من “كورونا”

2021/03/06 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، خطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من ”كوفيد-19“ و البالغة 1.9 تريليون دولار، وأحالها إلى مجلس النواب.جاء ذلك بعد جلسة ماراثونية على مدار الساعة تضمنت الكثير من المناقشات والتفاوض ومقترحات التعديل؛ من أجل إقرار واحدة من أكبر الحزم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.

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