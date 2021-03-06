2021/03/06 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم السبت، جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل.

وتضمن جدول اعمال الجلسة، استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

التالي

منذ ساعة واحدة

واشنطن تهنئ بغداد بزيارة البابا: ستسلط الضوء على العراق

منذ ساعتين

رئيسا البرلمان والجمهورية يحضران قداسا يقيمه البابا في كنيسة مار يوسف ببغداد (صور)

منذ ساعتين

مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الاثنين المُقبل

منذ ساعتين

العراق وايران يتفقان على دعوة الأطراف الفاعلة في المنطقة الى تعزيز الهدوء

منذ 3 ساعات

التربية النيابية تناقش موضوع تعليق دوام المدارس وامتحانات نصف السنة

منذ 3 ساعات

الاتفاق على (٤) مواد من اصل ست مواد خلافية في قانون المحكمة الاتحادية

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



قانون تعديل قانون الصحة العامة

منذ 4 ساعات

البرلمان يُصوت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين

منذ 4 ساعات

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحداد

منذ 5 ساعات

الدهلكي يدعو الحكومة الى موقف رسمي من تصريحات رضائي بشان التدخل في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).