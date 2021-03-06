صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 593 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/06 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 593 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 375 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 593 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

375 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 15 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 104 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 37 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاستقلال 23 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاعظمية 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 16 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 29 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 89 حالة من خلال الرصد الوبائي .

– 218 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

30 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و 38 و 19 و 61 و6 و 7 / / حي الامانة / الجوار / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة /

5 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / 502 / / 508

8 حلات في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 / حي اور / 341 .

51 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها وشوارعها .

11 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

12 حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .

12 حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221 /

7حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ 312 / شارع 20 / 310 /

11 حالة في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 / 911 / 910

6حالات في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / 715 .

7 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 .

8 حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 / السوق .

6 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 730 .

3 حالات في منطقة الدورة محلة 840 / 808 .

3 حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

6 حالات خلال مراجعتهم مستشفى الشيخ زايد

3 حالات في كل من / بارك السعدون /العرصات / شارع النظال / الطالبية / بسماية / الوزيرية .



مستشفى ابن الخطيب / مستشفى الزعفرانية / مستشفى المدائن / مستشفى النعمان

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 86579 توفي منهم 1456 للاسف فيما اكتسب الشفاء 79298 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5825 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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