2021/03/06 | 21:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكمال قانون المحكمة الاتحادية يتصدر جدول اعمال جلسة الاثنين (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 21:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استكمال قانون المحكمة الاتحادية يتصدر جدول اعمال جلسة الاثنين (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استكمال قانون المحكمة الاتحادية يتصدر جدول اعمال جلسة الاثنين (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).