واشنطن تهنئ بغداد بزيارة البابا

2021/03/06 | 21:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت السفارة الامیركیة في بغداد، السبت، تھانیھا إلى العراق على استضافة بابا الفاتیكان والوفد المرافق له.

وقالت السفارة في بیان: "لقد تشرف السفیر ماتیو تولر بأن يكون من بین أولئك الذين رحبوا بقداسة البابا فرانسیس في حفل الأستقبال الرئاسي يوم أمس".

واضافتت: تھنئ الولايات المتحدة العراق حكومة وشعباً على استضافة البابا والوفد المرافق له".

وتابعت السفارة: "نوقن أن ھذه الزيارة التاريخیة سوف تسلط الضوء على أھمیة العراق بوصفه مسقط رأس النبي إبراھیم، وعلى القلوب المرحبة للشعب العراقي".

PUKmedia وكالات

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