روحاني للكاظمي: أندد بجميع الأنشطة المخلة بأمن العراق

2021/03/06 | 21:34 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق الطرفان على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى تعزيز الهدوء(الأناضول)

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء السبت، عن إجراء اتصال هاتفي بين الأخير والرئيس الإيراني حسن روحاني، هو الأول من نوعه خلال هذا العام، جرى خلاله التطرق لجملة من الملفات.

يأتي ذلك بعد ساعات من تسريبات نقلها "العربي الجديد"، حول جهود جديدة لرئيس الوزراء العراقي، للتوصل إلى تهدئة ووقف التصعيد بين فصائل مسلحة مقربة من طهران والقوات الأميركية، على إثر الهجمات الصاروخية التي طاولت مواقع عدة في العراق تضم قوات أميركية، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من العاملين مع القوات الأميركية، كان آخرها الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة "عين الأسد"، غربي العراق، الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة متعاقد مدني أجنبي وجرح آخرين.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تلقى "العربي الجديد"، نسخة منه، إن الأخير "بحث في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني السيد حسن روحاني، سير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة"، وأضاف البيان أن الطرفين أشادا بالتقدم في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلا عن أمن المنطقة واستقرارها.

ونقل البيان عن روحاني مباركته زيارة البابا فرنسيس للعراق، كما أشاد بالجهود الحكومية العراقية التي أثمرت عن نجاح هذه الزيارة التاريخية.

كما اتفق الطرفان على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى تعزيز الهدوء، واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية في التعامل مع الأزمات والتحديات.

وعبر كل من رئيس مجلس الوزراء والرئيس الإيراني عن تطابق وجهات النظر، باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل لحل الصراعات والأزمات في المنطقة.

ونقل البيان عن الرئيس الإيراني حسن روحاني تنديده بكل الأنشطة المخلّة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات، وعبر عن استنكار إيران لهذه النشاطات "التي لا تخدم مصالح البلدين، ولا استقرار المنطقة وازدهارها وتقدم شعوبها".

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