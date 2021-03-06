السفارة الأميركية توضح دور وأهمية زيارة البابا إلى العراق

2021/03/06 | 21:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هنت السفارة الاميركية في بغداد، السبت، العراق باستضافة البابا والوفد المرافق له، مبينة اهمية هذه الزيارة التاريخة للبلد.

وقالت السفارة في منشور لها على فيسبوك تابعه NRT عربية، (6 آذار 2021)، ان "الولايات المتحدة تهنئ العراق حكومة وشعبا على استضافة البابا والوفد المرافق له".

واضافت، ان "هذه الزيارة التاريخية سوف تسلط الضوء على أهمية العراق، بوصفه مسقط رأس النبي إبراهيم".

يذكر ان يوم امس، السفير تولر كان من بين أولئك الذين رحبوا بقداسة البابا فرانسيس في حفل الأستقبال الرئاسي.

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