ثلثا سكان العالم ‏مصابون بجرثومة المعدة

2021/03/06 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت إحصاءات طبية عالمية أن نحو ثلثي

سكان العالم ‏مصابون بجرثومة المعدة،

بدرجات متفاوتة، فهي لا تظهر أي ‏أعراض

مرضية لدى الغالبية (85%)، لكنها تسبب

مشاكل ‏صحية ومضاعفات خطيرة، حال ظهور

أعراضها.

وتصي

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