2021/03/06 | 21:34 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أظهرت إحصاءات طبية عالمية أن نحو ثلثي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلثا سكان العالم مصابون بجرثومة المعدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سكان العالم مصابون بجرثومة المعدة،
بدرجات متفاوتة، فهي لا تظهر أي أعراض
مرضية لدى الغالبية (85%)، لكنها تسبب
مشاكل صحية ومضاعفات خطيرة، حال ظهور
أعراضها.
وتصي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلثا سكان العالم مصابون بجرثومة المعدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلثا سكان العالم مصابون بجرثومة المعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).