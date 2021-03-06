مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة الإثنين المقبل

2021/03/06 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مجلس النواب، اليوم السبت (06 اذار 2021)، جدول اعمال جلسته ليوم الاثنين.

وجاء في جدول اعمال المجلس "استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا (اللجنة القانونية)، والتصويت على قانون التعديل الأول لقانون صندوق الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002".

وتضمن أيضا :"التصويت على قانون مواجهة جائحة كورونا، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية ومناقشات عامة".

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