مقتل طفل بشجار مع صديقه في السليمانية

2021/03/06 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية افاد مصدر امني من محافظة السليمانية، السبت (06 اذار 2021)، بمقتل طفل بمشاجرة مع صديقه في منطقة الإصلاح وسط المحافظة. وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم )، إن "شجارا اندلع بين مجموعة اطفال في منطقة الاصلاح وسط السليمانية أدى الى مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما على يد صديقه".وأضاف أن "صديقه رماه بحجر اصاب رأسه سبب له نزيف داخلي توفي على اثره في المستشفى".

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