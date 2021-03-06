بدوري ابطال افريقيا .. الترجي التونسي يحقق فوزا ثمينا على الزمالك المصري

2021/03/06 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق الترجي التونسي فوزا ثمينا على نظيره الزمالك المصري بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الاولمبي في تونس ، مساء السبت، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وتقدم الترجي عن طريق ويليام توغي في الدقيقة 27، لكن الزمالك أدرك التعادل عن طريق أحمد فتوح في الدقيقة 39، قبل أن يتقدم الترجي مرة ثانية عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 45 سجلها محمد علي بن رمضان، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث مع الدقيقة 53.ونال أحمد فتوح، نجم الزمالك، الكارت الأحمر مع الدقيقة 57 من الشوط الثاني.وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق مولودية الجزائر الفوز على تونغيت السنغالي بهدف نظيف.سجل هدف المولودية الوحيد عبد النور بلخير مع الدقيقة 14.وبهذه النتائج، يتصدر الترجي المجموعة برصيد 7 نقاط، وخلفه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك برصيد نقطتين، وبالمركز الرابع تونغيت بنقطة واحدة./انتهى3

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