مدرب نفط ميسان الجديد يباشر مهامه التدريبية ويؤكد على تصحيح مسار الفريق في المباريات القادمة

2021/03/06 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / باشر المدرب الجديد لفريق نفط ميسان الكابتن "عدي إسماعيل" ،اليوم السبت، مهامه التدريبية خلفاً للكابتن "رزاق فرحان".واكد اسماعيل " على تصحيح مسار الفريق في المباريات القادمة./انتهى

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