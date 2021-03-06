بابا الفاتيكان فرنسيس يقيم قداسا تاريخيا

2021/03/06 | 21:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقام قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس قداسا تاريخيا في كنيسة مار يوسف وسط العاصمة بغداد هو الأول له خلال زيارته التاريخية إلى العراق.

وحضر القداس كلا من رئيسا الجمهورية والنواب وعدد من الشخصيات السياسية البارزة، وسط إجراءات امنية مشددة، وسياسية، واستقبل المسيحيون البابا بالأهازيج وترديد الترانيم، وسط إجراءات احترازية من وباء كوروناوتعد كنيسة مار يوسف واحدة من ضمن كنيستين اختارهما البابا لإقامة صلاة وقداس فيها كونها واحدة من أقدم الكنائس في بغداد.

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