الحداد يدعو إلى منع تأثر قانون المحكمة الاتحادية بالخلافات السياسية

2021/03/06 | 21:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى منع تأثر قانون المحكمة الإتحادية العليا بالخلافات السياسية لضمان عدم تفريغه من محتواه القانوني والدســتوري.

وأكد الحداد أهمية مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا، وضرورة حسـم الخلافات على المواد الستة المتبقية من القانون، مشيراً إلى ضرورة تشريع القانون كونه مرتبط وبشكل مباشر بالعملية السـياسية والانتخابات المقبلة.

وشدد الحداد على أهمية عدم افراغ قانون المحكمة الاتحادية من محتواه القانوني والدسـتوري، مطالبا الكتل السياسية بتكثيف الجهود وبروح وطنية لاستكمال النقاشات والحوارات وبحث التعديلات المقترحة وتمرير المواد المتبقية في الجلسات المقبلة.

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