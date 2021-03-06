الرئيس خلف القضبان! - طه رشيد

2021/03/06 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد تبني الدول تقدمها بالاعتماد اساسا على نشر التعليم وانتهاج سياسة اقتصادية تنموية في كل القطاعات الحيوية، وعلى احترام القانون وتطبيقه بتكافؤ على الجميع.



ومن دون محاربة الفساد لا يمكن ان تقوم قائمة للدولة، اية دولة! وهذا ما فعلته ماليزيا بتشديدها العقوبات على الفاسدين ماليا او اداريا، فانطلقت في طريق البناء الصحيح.



كذلك فعلت الدول الديمقراطية الغربية التي لا يعنيها انتماء الفاسد لهذا الحزب او لذا ......





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