وزيرة الاعمار تبحث مع نظيرها الايراني التعاون في مجال البناء والتشييد

2021/03/06 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقت وزيرة الاعمار والإسكان والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو، وزير الطرق وبناء المدن الجديدة الإيراني محمد اسلامي.وذكرت الوزيرة في بيان أن : اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال البناء والتشييد، خاصة في قطاع الطرق والجسور وبناء المجمعات السكنية الجديدة عبر العمل المشترك وتبادل الخبرات./انتهى3

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