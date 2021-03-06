2021/03/06 | 22:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساكو: زيارة البابا ستشجع العراقيين على تخطي الماضي الاليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساكو: زيارة البابا ستشجع العراقيين على تخطي الماضي الاليم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساكو: زيارة البابا ستشجع العراقيين على تخطي الماضي الاليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).