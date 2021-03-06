بارزاني يدعو القوى الكردستانية إلى وحدة الصف وحل الخلافات

2021/03/06 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل دعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، السبت، القوى الكردستانية إلى وحدة الصف وحل الخلافات، وذلك في بيان اصدره بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاق انتفاضة آذار عام 1991. وقال بارزاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في الذكرى الثلاثين لانتفاضة آذار لشعب كوردستان، نحيي شهداء حرية كوردستان، وننحني إجلالاً لأرواحهم المباركة، …

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