يكرهون بيرينتي ونوا noir فيلتقمهم الظل ويتغوطهم - طلال الربيعي

2021/03/06 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي نشر الرفيق العزيز الاستاذ حسين علوان حسين المحترممقالا بعنوان تشويهات عبد الحسين سلمان (1-3)-https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711133وقد علقت هناك.



والآن أضيف بعض الفقرات واضطر الى نشرها كمقالة لأن حجم التعليق لن يستوعبها.



اتفق مع ما قاله دكتور حسين علوان حسين ......





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