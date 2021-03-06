أزمة العراق كيف تُحل.. من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الثالثة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/03/06 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 2. هل سيُملأ الفراغ وتُحلّ الأزمة – بتأسيس نظام سياسي جديد ؟أزمة العراق أزمة كارثية فاحتلال العراق دمر القيم الاجتماعية وأيقظ الطائفية وأشاع ثقافة القتل والفساد الإدارى والإنحراف الخلقي وأثاره هائلة على البنية الاقتصادية والحضارية والثقافية مع محاولات لتشويه تاريخ البلد وتغيير النظام لن ياتي كما يتوقع البعض عبر صناديق الاقتراع.



العراق يحتاج إلى ثورة جذرية باقتلاع عوامل التخلف والتجهيل ونسف الم ......





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