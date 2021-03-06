أهمية دولة المواطنة الديمقراطية السورية - محيي الدين محروس

2021/03/06 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس توجد أهمية خاصة لتعميق مفهوم المواطنة ونشر ثقافتها، لكونها الأرضية الصالحة لسوريا المستقبل.



بدايةً لا بد من التأكيد على أهمية أولوية الانتماء للوطن، ومن ثم يأتي ترتيب بقية الانتماءات الدينة والقومية والفكرية.



وتأتي الأهمية في هذا الترتيب لكون المجتمع السوري هو مجتمع مُتعدد الديانات ( والطوائف والكنائس )، ومُتعدد القوميات ( عرب، وكُرد، وآشور - سريان، وأرمن، وشركس، وتركمان).



والجامع الوح ......





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