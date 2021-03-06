تركيا تعلن “تحييد” 59 عنصراً من حزب العمال الكردستاني

2021/03/06 | 22:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، تحييد 59 عنصراً من حزب العمال الكردستاني نتيجة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن داخل البلاد.وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية، إسماعيل تشاتاكلي، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أن “قوات الأمن نفذت ضد التنظيمات الإرهابية خلال الشهر الماضي 7 آلاف و32 عملية في المناطق الريفية و1583عملية في …

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