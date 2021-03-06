البابا يدعو الى تحويل ادوات الكراهية الى سلام

2021/03/06 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا بابا الفاتكيان البابا فرنسيس، اليوم السبت، الى تحويل ادوات الكراهية الى سلام.

وقال البابا في تغريدة له على “تويتر”، “عَلَيْنا نَحْنُ إنْسانِيَّةَ اليوم، وَقَبْلَ كُلِّ شَيء، نَحنُ المُؤْمِنينَ مِن كُلِّ الأدْيان، أنْ نُحَوِّلَ أَدَواتِ الكَراهِيَةِ إلى أَدَواتِ سَلام”.

ووصل البابا امس الجمعة الى العراق، وزار اليوم السبت، المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في النجف قبل أن يزور مدينة اور في الناصرية، ويختتم اليوم بأقامة قداس في كنيسة مار يوسف وسط بغداد.

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