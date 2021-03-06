سيارة تدهس عدداً من المحتجين في لبنان

2021/03/06 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم مواطن لبناني على دهس عدد من المحتجين كانوا يقطعون الطريق في محلة الشويفات بسيارته.

وبحسب “روسيا اليوم”، وقع الحادث بعدما رفضوا فتح الطريق أمام المواطن ليتمكن من المرور، ما أدى إلى سقوط 7 جرحى منهم.

وأفادت قناة “الجديد” بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على السائق والجيش ينتشر في المكان، من دون ذكر المزيد من التفاصل.

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