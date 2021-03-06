بالصور، مسيرة تراتيل وشموع لإشعال شعلة الترحيب بزيارة البابا في بغديدا

2021/03/06 | 22:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل انطلقت عصر هذا اليوم السبت الموافق 6 اذار 2021 مسيرة صلاة وشموع استعدادا لزيارة قداسة البابا الى العراق من كنيسة الطاهرة الكبرى وأنتهت بشعلة في كنيسة مار بهنام وأخته سارة ثم صلاة سجود للقربان المقدس في كنيسة مار بهنام وسارة.شارك في هذه المسيرة البطريرك مار يوسف يونان وسيادة رئيس …

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