2021/03/06 | 22:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعا لمناقشة بنود قانون المحكمة الاتحادية التي تم تأجيلها في جلسة التصويت على القانون.

وفي مستهل الاجتماع اشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بجهود اللجنة القانونية واعضاء المجلس في التصويت على معظم مواد قانون المحكمة الاتحادية والعمل على الاتفاق بشأن بقية المواد بأعتباره من اهم القوانين التي تدخل في هيكلية الدولة العراقية فضلا عن ان المحكمة الاتحادية هي التي سوف تصادق على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت النائبة الماس فاضل لـPUKmedia: جرى خلال الاجتماع الاتفاق على (4) مواد من المواد الخلافية وتأجيل المادتين المتبقيتين الى اجتماع يوم غد.

واضافت عضوة اللجنة القانونية: خلال الاجتماع قدمنا العديد من الملاحظات والاراء حول السبل الكفيلة بحسم المواد الخلافية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق على 4 مواد من قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاق على 4 مواد من قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).