الصين تنشئ متحف تفاعلي للباندا العملاقة

2021/03/06 | 22:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

يتميز كل نوع من الحيوانات بمجموعة من الصفات التي تجعله قادرا على الحياة بطريقة مختلفة عن الآخرين ومنها الباندا العملاقة.

وتعد الباندا العملاقة من الحيوانات التي يهتم العامة والباحثون بمتابعتها سواء لجمال شكلها أو لأنها من الحيوانات النادرة التي تنتشر في مناطق محددة حول العالم، ومنها الصين.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو قالت إنه يرصد متحف تفاعلي للباندا العملاقة تم إقامته على مساحة 7 آلاف مترا مربعا.

وكتبت: “تم افتتاح متحف تفاعلي للباندا العملاقة أمام الجمهور يوم الأربعاء في مدينة تشنغدو المعروف أيضا باسم “موطن الباندا العملاقة” بمقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين”.

تم افتتاح متحف تفاعلي للباندا العملاقة أمام الجمهور يوم الأربعاء في مدينة تشنغدو المعروف أيضا باسم “موطن الباندا العملاقة” بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب #الصين، وهو أول متحف تفاعلي للباندا العملاقة في العالم.

وقالت: “هذا المتحف هو أول متحف تفاعلي للباندا العملاقة في العالم حيث يتم تجهيز حوائطه بشاشات عملاقة تعمل باللمس ويوفر معلومات تفاعلية عن أنواع الباندا العملاقة والجهود المبذولة لحمايتها.



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