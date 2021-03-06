مع قرب رمضان.. هل يفطر لقاح كورونا الصائم؟

2021/03/06 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، السبت، أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، والتي تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم، لا تفطر الصائم.

وأوضح المركز في تصريح له تابعه NRT عربية، (6 آذار 2021)، أن"اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية)، أو في أي موضع من مواضعِ ظاهرِ البدن، ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرا لا يفطر الصائم بها"، مشيرا الى ان "شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حِسا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست منفذا منفتحا، لا عرفا ولا عادة".

وأضاف، أن "تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان، عن طريق الحقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم، لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار، لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم".

ويتوقع خبراء الفلك، بأن شهر رمضان المبارك للعام 2021، القادم سوف يوافق يوم الثلاثاء، 13 نيسان 2021، وسينتهي في يوم 12 ايار 2021.

وذكر موقع طقس العرب، ان رؤية الهلال بعد مغيب شمس يوم الأحد 11 نيسان2021 بالعين المجردة والتسلكوب مستحيلة، نظرا لغروب القمر قبل الشمس في كافة الدول العربية، أضافة لعدم تولد الهلال أو حدوث الإقتران، وبحسب الحسابات الفلكية فإن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الإثنين 12 نيسان 2021 الساعة 02:31 بالتوقيت العالمي، وعليه سيكون يوم الاثنين 12 نيسان2021 هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء 13 نيسان هو بداية أول أيام شهر رمضان 2021 في كافة الدول العربية.

وبالنسبة للعراق فإن موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2021 في بغداد، سيكون في الساعة 6:30، اما موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2021 في بغداد فسيكون في الساعة 5:57 ، وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وستكون رؤية هلال رمضان 2021 بعد مغيب شمس يوم الأحد مستحيلة.

وعليه سيكون يوم الاثنين 12 نيسان 2021م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء 13 نيسان هو بداية أول أيام شهر رمضان 2021 في العراق.

N.A

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