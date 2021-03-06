هاتريك ليفاندوفسكي .. تقود بايرن ميونخ لفوز مثير

2021/03/06 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق نادي بايرن ميونخ فوزا مثيرا على منافسه بروسيا دورتموند (4-2) في المباراة التي جرت بملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الألماني.وتقدم دورتموند بهدفين مبكرين بثنائية إيرلينج هالاند في الدقيقتين 2 و9، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقتين 26 و44 لصالح البايرن، قبل أن يضيف ليون جوريتسكا هدفًا في الدقيقة 88، ليعود المهاجم البولندي لتعزيز التقدم بهدف رابع بعد أقل من دقيقتين.وبهذه النتيجة، استعاد بايرن صدارة جدول الترتيب بوصوله للنقطة 55، فيما توقف دورتموند عند 39 نقطة في المركز الخامس./انتهى3

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