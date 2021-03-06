نجوم ومشاهيـر العرب يوثقون اللقاء التاريخي للمرجع السيستاني وبابا الفاتيكان

2021/03/06 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تصدر اللقاء التاريخي للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني وقداسة الحبر الاعظم بابا الفاتيكان فرنسيس في محافظة النجف الاشرف اليوم السبت ، اهتمامات رواد منصات التواصل الاجتماعي ، حيث شارك عشرات النجوم من مشاهير العالم العربي لقطات مصورة لتوثيق هذا الحدث غير المسبوق الذي جمـع قطبي الاديان ورسل السلام والمحبة والتسامح ./انتهى5

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