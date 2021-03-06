خطابات الكراهية تملأ وسائل التواصل الإجتماعي في العراق إثر زيارة البابا

2021/03/06 | 22:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل نشرت صفحات عراقية من عدّة محافظات أخبار وصور زيارة البابا فرانسيس الحبر الأعظم ورأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، وعلى هامش المنشورات التي تداولتها الصفحات كانت مليئة بخطابات الكراهية والعنف والتحريض على هذه الزيارة وعلى المسيحيين أيضا.أكثر من 8000 تعليق ومنشور كراهية تصدّر هذه الزيارة عكس رسالة البابا التي تضّمنت …

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