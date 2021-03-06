“واتساب” يطلق ميزة جديدة تعزز الخصوصية

2021/03/06 | 22:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أتى تحديث ”واتساب“ الجديد لأنظمة iOS بميزة جديدة منتظرة، والتي من شأنها أن تعزز الخصوصية على المراسلة بقدر كبير.وأطلقت الشركة مؤخرًا تحديثا يضمن ميزة تمكن المستخدم من الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون علم الطرف الآخر.وقالت صحيفة ”انديا توداي“ إنه ”في حين يعتبر ذلك الأمر مهما بحد ذاته، إلا أن هذه …

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