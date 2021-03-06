2021/03/06 | 22:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، السبت، القبض على المسؤول عن مجاميع الترويج وبيع المخدرات في المدائن.وذكرت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشرة واستخبارات لواء المشاة ٤٢ تمكنت من القاء القبض على واحد من اهم تجار مادة الكريستال المخدرة ومسؤول مجاميع الترويج …

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