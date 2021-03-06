رحيل العالم العراقي أستاذ القانون هاشم الحافظ

2021/03/06 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان -الزمان فقدت الاوساط الاكاديمية والعلمية في العراق والاردن اليوم الشخصية العلمية العراقية المرموقة استاذ القانون هاشم طه الحافظ الذي توفي في احد مستشفيات عمان اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهر التسعين .وتبوأ الفقيد عدداً من المناصب العلمية في جامعات عراقية وعربية ومراكز بحوث مختلفة طوال عدة عقود من عمله الاكاديمي .، […]

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