ما الذي يعيق مساهمة العاملات الزراعيات في المسار الثوري في تونس ؟ - مرتضى العبيدي

2021/03/06 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرتضى_العبيدي في خضمّ الحراك الثوري الذي شهدته تونس خلال سنة 2011 وما تلاها، أشاد المراقبون والصحافيون الذين توافدوا بالمئات على البلاد لكسب السبق الصحفي بالدور الريادي الذي لعبته نساء تونس اللاتي وقفن وقفة الندّ للندّ مع رجالها ولم يتخلفن عن أي معركة من المعارك في سبيل كنس مخلفات النظام البائد، وكذلك في التصدّي للمشاريع الظلامية للحكام الجدد.



فالجميع يذكر هبةّ نساء تونس اللاتي خرجن بعشرات الآلاف يوم الثالث عشر ......





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