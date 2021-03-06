2021/03/06 | 23:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي ، اليوم السبت، مع وزير الطرق و بناء المدن الإيراني محمد إسلامي، آفاق التعاون المشترك في مجال النقل بين الجانبين.وقال الشبلي بعد الاجتماع الموسع الذي عقدهُ مع الوزير الإيراني والوفد المرافق له، في بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، إن “التباحث كان حول أبرز النقاط التي من شأنها أن ترتقي بالنقل البري والبحري والجوي والسكك ومناقشة إمكانية الربط السككي من الشلامجة إلى محافظة البصرة” .و أبدى الشبلي استعداد العراق لـ”لعمل بنظام النقل العابر ( الترانزيت ) مع الجانب الإيراني استناداً إلى الأمر الديواني الصادر مسبقاً، والذي يتيح للعراق العمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يبحث مع نظيره الإيراني إمكانية الربط السككي من الشلامجة إلى البصرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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