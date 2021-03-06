الحشد يعلن صد تعرض 'داعشي' في صلاح الدين

2021/03/06 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن صد تعرض "داعشي" في محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 35 بالحشد الشعبي تصدت لتعرض شنه فلول داعش الارهابي في حافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "عناصر فلول "داعش" الارهابي قاموا بشن تعرض ارهابي في منطقة الزلاية بالمحافظة".

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