خبير قانوني يكشف افضل هدية قدمت للبابا

2021/03/06 | 23:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير القانوني طارق حرب، عن افضل هدية قدمت للبابا فرنسيس اثناء القداس الذي اقامه في كنيسة مار يوسف في العاصمة بغداد.

وقال طارق حرب في بيان: الهلاهل البغدادية التي اطلقتها الفاضلات في كنيسة مار يوسف والتي استحسنها البابا كانت افضل من الهدايا الكثيرة المقدمة له بدليل انه لم يستحسن الهدايا وانما استحسن الهلاهل البغدادية.

وتابع: طوبى للبغداديات اصحاب الهلاهل البغدادية اللاتي جلبن الفرح للبابا وهي بادرة وطنية عليا منهن وتوجب لهن التكريم من الدولة.

PUKmedia وكالات

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