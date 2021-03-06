لبنان يسجل 42 حالة وفاة و3158 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/06 | 23:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 3158 إصابة جديدة وتسجيل 42 حالة وفاة جديدة ليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 3158 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 393211 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 3158 حالة إصابة بين المقيمين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 5013”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2197، من بينها 903 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 21099، منها 2581 فحصًا في المطار”.



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