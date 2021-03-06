نائبة ديمقراطية  تدعو لفرض عقوبات على “محمد بن سلمان” بسبب قتل خاشقجي

2021/03/06 | 23:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قالت النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر، إنها تشعر بخيبة أمل لأن الديمقراطيين “يرسلون أموالا لعدد أقل من الناس” مقارنة بحزمة الإغاثة من كورونا التي أقرتها إدارة دونالد ترامب.

وفي حديثها مع شبكة “سي إن إن”، قالت عمر: “أرى أنه تطور مخيب للآمال حقا.



من الواضح أننا الآن نرسل الأموال إلى عدد أقل من الأشخاص، مقارنة مع إدارة ترامب وأغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ”.

وأضافت: “هذا ليس الوعد الذي قطعناه على أنفسنا، وليس هذا ما حصلنا عليه من فرصة أن نكون ضمن الأغلبية في مجلس الشيوخ وأن نسيطر على البيت الأبيض”.

هذا وقالت النائب الأمريكية، إلهان عمر، إنه لا يوجد سبب لعدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن كانت الولايات المتحدة “تدعم حقًا حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان”.



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