توقعات الطقس.. أمطار يشهدها العراق في هذا الموعد

2021/03/06 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 6 دقیقة

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تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى احتمالية هطول زخات خفيفة من الامطار على المناطق الجبلية الاثنين المقبل.

ولخص الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة اليوم، (6 آذار 2021)، حالة الطقس في العراق كما يلي:-

1-اجواء مستقرة دافئة نهارا، باردة ليلان ولاتوجد امطار خلال يوم الأحد، في عموم البلاد.

2-درجات الحرارة العظمى خلال نهار غد الأحد كما يلي:-

المنطقة الشمالية 15 إلى 20

المنطقة الوسطى 21 إلى 24

الفرات الأوسط 24 إلى 25

المنطقة الجنوبية 25 إلى 26

المنطقة الغربية 19 إلى 22

3- أجواء باردة ليلا ودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال فجر غد الأحد هي:-

المنطقة الشمالية صفر إلى 6

المنطقة الوسطى 7 إلى 9

الفرات الأوسط 10 إلى 11

المنطقة الجنوبية 11 إلى 12

المنطقة الغربية 4 إلى 6

4-الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في مناطق الفرات الأوسط والجنوبية تترواح سرعتها مابين 5 إلى 15 كم بالساعة.



وجنوبية خفيفة السرعة إلى متقلبة الاتجاه في المناطق الوسطى والشمالية وغريبة معتدلة السرعة تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة في المناطق الغربية.

5-توقعات الايام القادمة.

الاثنين: أجواء مستقرة مع زخات عل المناطق الجبلية.

الثلاثاء: أجواء مستقرة.

الأربعاء: أجواء مستقرة.

6- ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتصل يوم الخميس المقبل إلى منتصف الثلاثينات في المنطقة الجنوبية والى بداية الثلاثينات في المناطق الوسطى وبشكل اقل في المناطق الغربية والشمالية.

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