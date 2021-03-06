العراق.. اعتقال مسؤول 'مهم' في تجارة المخدرات

2021/03/06 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض على تاجر الكريستال والمسؤول عن مجاميع الترويج والبيع في المدائن جنوب شرقي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (6 آذار 2021)، انه "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشرة واستخبارات لواء المشاة 42، تمكنت من القاء القبض على واحدا من اهم تجار مادة الكريستال المخدرة".

واضاف البيان، انه "مسؤول مجاميع الترويج والبيع في مناطق الوردية والتأميم التابعة لقضاء المدائن بعد نصب كمين محكم له في سيطرة جرف النداف جنوبي بغداد وتضبط بحوزته رمانة يدوية".

و اشار الى ان "القوات سلمت المقبوض عليه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

N.A

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