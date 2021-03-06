توجيه من وكيل الداخلية لشؤون الشرطة بشأن زيارة الامام الكاظم

2021/03/06 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وكيل الوزارة لشؤون الشرطة يوجه باستنفار كافة الجهود من أجل تأمين زائري الإمام الكاظم عليه السلام. ••••••••••••••••••••••وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود كافة المديريات المنضوية تحت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة باستنفار جميع الجهود والإمكانات المتاحة من أجل تأمين زيارة الإمام موسى ابن جعفر الكاظم ( عليه السلام) ، من خلال انتشار كافة قطعات المديريات من ( قيادات الشرطة ، النجدة ، المرور،مكافحة الإجرام، مكافحة المتفجرات، وأفواج الطوارئ) وفق خطط أمنية مدروسة، ومحكمة توفر الأمان والانسيابية لحركة الزائرين مع التأكيد على تذليل الصعاب لهم، واتخاذ التدابير الأمنية كافة لمنع وقوع أي خرق لا سامح الله .

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