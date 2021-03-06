وفاة نزيل في سجن الناصرية المركزي

2021/03/06 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوفاة احد نزلاء سجن الناصرية المركزي.وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "النزيل كان محكوما لمدة 15 عاماً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

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