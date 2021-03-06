الاستخبارات العسكرية تستولي على عبوات وقنابر غربي نينوى

2021/03/06 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكنت مفارز استخبارية من الاستيلاء على عبوات وقنابر غربي نينوى .وذكر بيان للمديرية : ضمت العبوات والقنابر ٤ عبوات ناسفة قمعية ،و٤ مساطر تفجير ،و٢٢ اطلاقة رشاشة ١٢،٥ ،و٣ قنابر هاون ٦٠ملم.واضاف ان : مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار./انتهى3

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