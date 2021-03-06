بتصريح متلفز ..ممثل الشيخ النجفي : حوار المرجع السيستاني وبابا الفاتيكان مهم للانسانية..والمرجعية وضعت مسمارا في نعش مشروع التطبيع

2021/03/06 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الشيخ علي النجفي ممثل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي ان : حوار المرجع السيستاني وبابا الفاتيكان مهم للانسانية.وقال في تصريح متلفز ان : المرجع السيستاني وبابا الفاتيكان يمثلان هرم طائفتيهما وحوارهما مهم للانسانية.واضاف النجفي ان : مرجعية النجف راعية للشعب بما فيه الاقليات وصمام أمان الشعب العراقي.واوضح ان : حوار الاديان ليس جديدا ولقاء اليوم خطوة مهمة.مؤكدا ان : المرجعية وضعت مسمارا في نعش مشروع التطبيع./انتهى3

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