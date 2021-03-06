2021/03/06 | 23:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عماد محمدحمود،السبت، باستنفار كافة الجهود من اجل تأمين الزائرين لزيارة الأمام موسى ابن جعفر الكاظم ( عليه السلام...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق...استنفار أمني لتأمين الزائرين لزيارة الإمام الكاظم(ع)) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق...استنفار أمني لتأمين الزائرين لزيارة الإمام الكاظم(ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).