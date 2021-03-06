غضب الشعب يدفع رئيس باراغواي لمطالبة الحكومة بالاستقالة جراء أزمة «كورونا»

2021/03/06 | 23:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طلب رئيس باراغواي ماريو عبدو بنيتيز من جميع الوزراء الاستقالة في أعقاب أعمال شغب خلال مظاهرة ضد تعامل الحكومة مع أزمة فيروس «كورونا»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.وقال وزير الاتصالات خوان مانويل برونيتي فى تصريحات للصحافيين، اليوم (السبت)، إن بنيتيز استمع إلى الرسالة من المواطنين «وطلب من جميع أعضاء مجلس الوزراء التخلي عن مناصبهم».وكانت اشتباكات قد وقعت بين المتظاهرين والشرطة في وسط العاصمة أسونسيون، مساء أمس (الجمعة).وألقى المتظاهرون الحجارة على رجال الشرطة الذين استخدموا بدورهم الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.وأضاف برونيتي أن الرئيس يحترم الاحتجاجات السلمية ويدعو إلى السلام.

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