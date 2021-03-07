2021/03/07 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه نهج جديد لدول الخليج يحتاج إلى مؤسسة أفضل بقلم كريس ميرفي*المصدر:Global Researchترجمة عادل حبه في خطابه عن حالة الاتحاد عام 1980، والذي جاء في أعقاب صدمات النفط في عامي 1973 و 1979، وصف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بعبارات خطيرة مخاطر فقدان الوصول إلى نفط الشرق الأوسط.



وقال "إن أية محاولة من قبل أية قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج سيعتبر اعتداء على المصالح الحيوية للولايات ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسة أمريكا في الشرق الأوسط خطيرة وعفا عليها الزمن - عادل حبه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسة أمريكا في الشرق الأوسط خطيرة وعفا عليها الزمن - عادل حبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).