لإيزيدية.. محاولة للبحث عن الجذور رحلة في أعماق التاريخ - صباح كنجي

2021/03/07 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صباح_كنجي الإيزيدية..



محاولة للبحث عن الجذور ـ رحلة في أعماق التاريخ ـبناء على طلب العديد من الأصدقاء..



انشر المقدمة مع المدخل وفهرس الكتاب..



الذي اودعته في المطبعة..



وسيكون جاهزا للتوزيع في العراق وأوربا مع نهاية آذار الحالي وبداية نيسان القادم..



عبر شبكة أصدقاء سيتولون إيصال النسخ المطلوبة للمكتبات في دهوك وشاريا واربيل والسليمانية وبغداد وبحزاني..



بالإضافة الى بعض المقرات التي طلبت حجز نسخ من الك ......





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